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Во Львове бросили "коктейль Молотова" в генконсульство РФ

Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 24 декабря в ограждение генерального консульства Российской Федерации неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

ЧП произошло 24 декабря около 03:00. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

"В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Хулиганство наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. На месте уже работают правоохранители.

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Львов