Во Львове из аэропорта эвакуируют пассажиров: что произошло
Полицейские проверяют сообщения о минировании аэропорта во Львове. Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Сейчас правоохранители обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.
Сообщение о минировании поступило около 9:25.
Работники Службы безопасности международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обнаружили на территории аэропорта подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.
Сейчас проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию.