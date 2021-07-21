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У Львові з аеропорту евакуюють пасажирів: що сталося

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Середа 21 липня 2021 10:45
У Львові з аеропорту евакуюють пасажирів: що сталося Фото: у Львові евакуюють аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліцейські перевіряють повідомлення про мінування аеропорту у Львові. Наразі проводиться евакуація працівників та пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Наразі правоохоронці обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Повідомлення про мінування надійшло близько 9:25.

Працівники служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького виявили на території аеропорту підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.

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