Зі Львова запускають низку нових авіарейсів: список
Фото: зі Львова запускають низку нових авіарейсів (Getty Images)
У серпні з міжнародного аеропорту "Львів" запустять низку нових авіарейсів. Зокрема, у напрямку Каунасу, Венеції та Даммаму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.
За інформацією перевізника, також буде відновлено виконання рейсів у Краків, Будапешт та Дюссельдорф.
Так, Ryanair запускає два нові регулярні рейси у напрямках:
- Львів-Каунас (стартують 2 серпня і здійснюватимуться щопонеділка та п’ятниці);
- Львів-Венеція (Тревізо) стартують 3 серпня і здійснюватимуться щовівторка та суботи).
Також, Ryanair відновить курсування за такими напрямками:
- Львів-Краків (з 1 серпня, рейси здійснюватимуться щоп'ятниці та неділі);
- Львів-Будапешт (з 3 серпня, рейси здійснюватимуться щовівторка та суботи);
- Львів-Дюссельдорф (з 5 серпня, рейси здійснюватимуться щопонеділка та четверга).
Крім цього, очікується новий регулярний напрямок від SkyUp:
- Львів-Даммам з 5 серпня (виліт зі Львова щопонеділка та четверга, у зворотному напрямку - щовівторка та суботи).
Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції.