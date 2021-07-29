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Зі Львова запускають низку нових авіарейсів: список

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Львів, Четвер 29 липня 2021 16:52
Зі Львова запускають низку нових авіарейсів: список Фото: зі Львова запускають низку нових авіарейсів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У серпні з міжнародного аеропорту "Львів" запустять низку нових авіарейсів. Зокрема, у напрямку Каунасу, Венеції та Даммаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

За інформацією перевізника, також буде відновлено виконання рейсів у Краків, Будапешт та Дюссельдорф.

Так, Ryanair запускає два нові регулярні рейси у напрямках:

  • Львів-Каунас (стартують 2 серпня і здійснюватимуться щопонеділка та п’ятниці);
  • Львів-Венеція (Тревізо) стартують 3 серпня і здійснюватимуться щовівторка та суботи).

Також, Ryanair відновить курсування за такими напрямками:

  • Львів-Краків (з 1 серпня, рейси здійснюватимуться щоп'ятниці та неділі);
  • Львів-Будапешт (з 3 серпня, рейси здійснюватимуться щовівторка та суботи);
  • Львів-Дюссельдорф (з 5 серпня, рейси здійснюватимуться щопонеділка та четверга).

Крім цього, очікується новий регулярний напрямок від SkyUp:

  • Львів-Даммам з 5 серпня (виліт зі Львова щопонеділка та четверга, у зворотному напрямку - щовівторка та суботи).

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції.

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Львів Авіасполучення
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