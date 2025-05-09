До Львова прибули делегації 35 країн та головна дипломатка ЄС

У Львові сьогодні пройде два важливі події - зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Крім європейських міністрів та дипломатів, у Львів також приїхала головна дипломатка ЄС Кая Каллас та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії.

Фото: у Львові європейські міністри вшанували загиблих героїв (t.me/Ukraine_MFA)

Також фото зі Львова у своєму Х (Twitter) поділилася Кая Каллас.

"Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо", - написала Каллас.

Фото: Каллас прибула до Львова на День Європи (x.com/kajakallas)