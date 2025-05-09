До Львова прибули делегації 35 країн та головна дипломатка ЄС

До Львова 9 травня прибули європейські міністри та дипломати. Присутні делегації 35 країн та Ради Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
У Львові сьогодні пройде два важливі події - зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Крім європейських міністрів та дипломатів, у Львів також приїхала головна дипломатка ЄС Кая Каллас та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії.
Фото: у Львові європейські міністри вшанували загиблих героїв (t.me/Ukraine_MFA)
Також фото зі Львова у своєму Х (Twitter) поділилася Кая Каллас.
"Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо", - написала Каллас.
Фото: Каллас прибула до Львова на День Європи (x.com/kajakallas)
Раніше 9 травня асоціювався серед українців з Другою світовою війною. Проте Україна відходить від радянських традицій. Тепер 9 травня в Україні щорічно відзначають День Європи, який з 1985 року також святкують в усіх країнах-членах ЄС.
В Україні День Європи почали відзначати з 2003 року - згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Але святкували його у третю суботу травня. У травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким офіційно переніс святкування Дня Європи на 9 травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.