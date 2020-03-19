Львов на время карантина отменяет льготы в городском транспорте

На время карантина в Украине городской совет Львова отменяет льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом в Facebook сообщил депутат Игорь Зинкевич.

Сообщается, что с 23 марта будет отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова до завершения карантина. При этом сохраняется ограничение на не более 10 пассажиров, сегодня полиция оштрафовала пятерых водителей на 17 тыс. гривен за нарушение условий карантина.

По словам Зинкевича, во Львовской инфекционной больнице находятся 27 пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее в Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Решение принято для того, чтобы ограничить число пенсионеров в местных маршрутках и автобусах, поскольку они являются наиболее уязвимыми для коронавируса.

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заражения. Сегодня коронавирус выявили в Житомире и Киеве, зараженные изолированы, им предоставляется соответствующая медицинская помощь.