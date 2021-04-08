Львов продлил локдаун до 19 апреля

Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больнице для детей с COVID. Кроме этого Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.

Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы.

При этом Львов попросил областные больницы предоставить городу дополнительные койко-места для пациентов.

"Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - написал Садовый.