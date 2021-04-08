Львов продлил локдаун до 19 апреля

Львов продлил срок действия усиленных карантинных мер до 19 апреля. Такое решение было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больнице для детей с COVID. Кроме этого Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.
Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы.
При этом Львов попросил областные больницы предоставить городу дополнительные койко-места для пациентов.
"Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - написал Садовый.
Напомним, во Львове ввели жесткий карантин с 19 марта. Такое решение было принято из-за критической ситуации с коронавирусом. Сроки действий локдауна уже несколько раз продлевали. До этого планировалось, что ослабить ограничения можно будет 12 апреля.
Отметим, во Львове в рамках локдауна закрыты музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают лишь на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.