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Львов продлил локдаун до 19 апреля

Автор: Игорь Литвиненко

Львов продлил срок действия усиленных карантинных мер до 19 апреля. Такое решение было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больнице для детей с COVID. Кроме этого Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.

Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы.

При этом Львов попросил областные больницы предоставить городу дополнительные койко-места для пациентов.

"Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - написал Садовый.

Напомним, во Львове ввели жесткий карантин с 19 марта. Такое решение было принято из-за критической ситуации с коронавирусом. Сроки действий локдауна уже несколько раз продлевали. До этого планировалось, что ослабить ограничения можно будет 12 апреля.

Отметим, во Львове в рамках локдауна закрыты музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают лишь на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

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Новости Украины ЛьвовКарантинЛокдаун
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