Львів продовжив локдаун до 19 квітня

Також комісія прийняла рішення про розгортання 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID. Крім цього Львів закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень.

Окремо комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, і відвідування початкової школи.

При цьому Львів попросив обласні лікарні надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів.

"Нам треба об'єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію", - написав Садовий.