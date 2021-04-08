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Львів продовжив локдаун до 19 квітня

Автор: Ігор Литвиненко

Львів продовжив термін дії посилених карантинних заходів до 19 квітня. Таке рішення було прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий Telegram.

Також комісія прийняла рішення про розгортання 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID. Крім цього Львів закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень.

Окремо комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, і відвідування початкової школи.

При цьому Львів попросив обласні лікарні надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів.

"Нам треба об'єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію", - написав Садовий.

Нагадаємо, у Львові ввели жорсткий карантин з 19 березня. Таке рішення було ухвалене із-за критичної ситуації з коронавірусом. Терміни дій локдауна вже кілька разів продовжували. До цього планувалося, що послабити обмеження можна буде 12 квітня.

Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

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Новини України ЛьвівКарантинЛокдаун
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