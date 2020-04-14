Львов отказался от псевдолекарств "Протефлазид", - Садовый

Фото: Андрей Садовый (facebook.com)

Садовый назвал действия компании - недобросовестными

Городские власти Львова приняли решение вернуть препарат "Протефлазид", который был предоставлен в качестве гуманитарной помощи, назад компании-производителю "Экофарм". Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовый, передает РБК-Украина.

"В Интернете распространяется заказная статья, которая должна побудить пациентов покупать медицинский препарат "Протефлазид" для укрепления иммунной системы человека в условиях пандемии COVID-19. В статье упоминается мое имя, а также использованы будто высказывания работников Львовской больницы скорой медицинской помощи, согласия на которые они не давали", - написал Садовый.

В то же время, по его словам, руководство "Экофарма" действительно предложило Львову предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующее эффект. Для этого попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой.

"Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло", - добавляет мэр.

Он также официально сообщает, что такие действия - глубоко недобросовестные. "Препарат будет возвращено компании", - резюмировал Садовый.

Напомним, "Протефлазид" известен как спиртовая настойка двух трав - щучки и вейника. Не существует ни одной международной научной работы, которая подтверждала бы противовирусное действие растительного состава препарата. Он также не включен в международные протоколы.

Ранее известный блогер Елена Монова обвинила городское руководство Львова в том, что, заказывая "Протефлазид", они перешли границу.

В свою очередь, биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что "Протефлазид" - типичный доморощенный "фуфломицин" и что не существует ни одного независимого исследования этого препарата.