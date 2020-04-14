Львів відмовився від псевдоліків "Протефлазід", - Садовий

Фото: Андрій Садовий (facebook.com)

Садовий назвав дії компанії - недобросовісними

Міська влада Львова прийняли рішення повернути препарат "Протефлазід", який був наданий як гуманітарна допомога, назад компанії-виробнику "Екофарм". Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер міста Андрій Садовий, передає РБК-Україна.

"В Інтернеті поширюється замовна стаття, яка має спонукати пацієнтів купувати медичний препарат “Протефлазід” для зміцнення імунної системи людини в умовах пандемії COVID-19. В статті згадується моє ім’я, а також використані буцімто висловлювання працівників Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, згоди на які вони не давали", - написав Садовий.

Водночас, за його словами, керівництво "Екофарми" дійсно запропонувало Львову надати безкоштовно як гуманітарну допомогу невелику партію свого препарату, який, за їх словами, має імуностимулюючий ефект. Натомість, попросили написати звернення від головного лікаря на їхню адресу з відповідним проханням.

"Про жоден зв’язок з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться в замовних матеріалах, мови не йшло", - додає мер.

Він також офіційно повідомляє, що такі дії - глибоко недобросовісні. "Препарат буде повернуто компанії", - резюмував Садовий.

Нагадаємо, "Протефлазід" відомий як спиртова настоянка двох трав - щучки й вейніка. Не існує жодної міжнародної наукової роботи, яка підтверджувала б противірусну дію рослинного складу препарату. Він також не включений в міжнародні протоколи.

Раніше відомий блогер Олена Монова звинуватила міське керівництво Львова в тому, що, замовляючи "Протефлазід", вони перейшли кордон.

Своєю чергою, біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський заявив, що "Протефлазід" - типовий доморощений "фуфломіцин" і що не існує жодного незалежного дослідження цього препарату.