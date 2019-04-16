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"Львов" назначил Блавацкого новым главным тренером

Новости » Спорт    16.04.2019 - 22:46
"Львов" назначил Блавацкого новым главным тренером
Фото: Богдан Блавацкий - справа (pfclviv.com)

Контракт подписан до конца сезона

Новым тренером ФК "Львов" стал украинский специалист Богдан Блавацкий. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 55-летним специалистом подписан до конца сезона 2018/2019 годов, будет продолжена еще на год в случае выполнения командой задачи на нынешний сезон.

За свою тренерскую карьеру Блавацкий работал в "Прикарпатье", с которым занимал девятое место в элитном украинском дивизионе, "Подолье", "Оболони", винницкой "Ниве", "Волыни".

Последним местом работы Блавацкого была "Висла" из польского города Пулавы, которая выступает в четвертом дивизионе страны. Оттуда Блавацкий ушел летом прошлого года.

Предыдущим главным тренером Львова был Юрий Бакалов, которого клуб уволил после вылета из Кубка Украины.

На данный момент ФК "Львов" занимает 6 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 30 очков после 24 туров.

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