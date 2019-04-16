"Львів" призначив Блавацького новим головним тренером

Фото: Богдан Блавацький - справа (pfclviv.com)

Контракт підписаний до кінця сезону

Новим тренером ФК "Львів" став український фахівець Богдан Блавацький. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з 55-річним спеціалістом підписаний до кінця сезону 2018/2019 років, який буде подовжена ще на рік у випадку виконання командою завдання на нинішній сезон.

За свою тренерську кар'єру Блавацький працював в "Прикарпаття", з яким займав дев'яте місце в елітному українському дивізіоні, "Поділля", "Оболоні", вінницькій "Ниві", "Волині".

Останнім місцем роботи Блавацького була "Вісла" з польського міста Пулави, яка виступає в четвертому дивізіоні країни. Звідти Блавацький пішов влітку минулого року.

Попереднім головним тренером Львова був Юрій Бакалов, якого клуб звільнив після вильоту з Кубка України.

На даний момент ФК "Львів" займає 6 місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 30 очок після 24 турів.