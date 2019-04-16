ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Львів" призначив Блавацького новим головним тренером

Новини » Спорт    16.04.2019 - 22:46
"Львів" призначив Блавацького новим головним тренером
Фото: Богдан Блавацький - справа (pfclviv.com)

Контракт підписаний до кінця сезону

Новим тренером ФК "Львів" став український фахівець Богдан Блавацький. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з 55-річним спеціалістом підписаний до кінця сезону 2018/2019 років, який буде подовжена ще на рік у випадку виконання командою завдання на нинішній сезон.

За свою тренерську кар'єру Блавацький працював в "Прикарпаття", з яким займав дев'яте місце в елітному українському дивізіоні, "Поділля", "Оболоні", вінницькій "Ниві", "Волині".

Останнім місцем роботи Блавацького була "Вісла" з польського міста Пулави, яка виступає в четвертому дивізіоні країни. Звідти Блавацький пішов влітку минулого року.

Попереднім головним тренером Львова був Юрій Бакалов, якого клуб звільнив після вильоту з Кубка України.

На даний момент ФК "Львів" займає 6 місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 30 очок після 24 турів.

"Динамо" повторило клубний рекорд у виїзних матчах УПЛ Вперше в 1/2 фіналу Кубка України зіграють два клуби не з УПЛ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЛьвівназначениеЧемпионат УкраинытренерУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся