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Львов накрыл сильный ливень: сорваны крыши, подтоплены дома и обесточены улицы

Фото: Андрей Садовый, мэр Львова (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 5 июля, по Львову пронеслась сильная буря. Дождь и ветер повредили крыши домов, линии электропередач, подтоплены многие улицы. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, в городе повреждено более 20 крыш в жилых домах. Ведутся аварийные работы.

На нескольких улицах нет электроэнергии. Эту проблему уже ликвидируют аварийные бригады.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Работа общественного транспорта возобновлена. Мы продолжаем движение автобусов, трамваев и троллейбусов до 23:00. Чтобы все, кто остался на работе, могли нормально добраться домой", - сообщил Садовый.

Мэр попросил львовян оперативно сообщать о подтоплении укрытий и других повреждениях на горячую линию города 15-80.

Напомним, днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июле.

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ГидрометцентрЛьвов