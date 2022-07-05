Львов накрыл сильный ливень: сорваны крыши, подтоплены дома и обесточены улицы

По его словам, в городе повреждено более 20 крыш в жилых домах. Ведутся аварийные работы.

На нескольких улицах нет электроэнергии. Эту проблему уже ликвидируют аварийные бригады.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Работа общественного транспорта возобновлена. Мы продолжаем движение автобусов, трамваев и троллейбусов до 23:00. Чтобы все, кто остался на работе, могли нормально добраться домой", - сообщил Садовый.

Мэр попросил львовян оперативно сообщать о подтоплении укрытий и других повреждениях на горячую линию города 15-80.