Львів накрила сильна злива: зірвані дахи, підтоплені будинки та знеструмлені вулиці

За його словами, у місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи.

На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідовують аварійні бригади.

"Зараз триває ліквідація наслідків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Роботу громадського транспорту відновлено. Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00. Щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому", - повідомив Садовий.

Мер попросив львівян оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на Гарячу лінію міста 15-80.