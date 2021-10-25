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Львов могут перевести в "красную" зону уже сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город может попасть в "красную" зону карантина уже сегодня. Решение примет государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом Садовый заявил во время утреннего эфира на радио "Люкс FM", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского городского совета.

За ночь в городские больницы поступили 56 новых больных, лишь 6 пациентов были выписаны, 19 человек скончались, сообщил мэр.

"Я думаю, что мы будем в "красной" зоне и будут действовать те ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать поскорее. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение", - заявил Садовый.

Он сообщил, что областная клиническая больница загружена на 110%, по городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%.

Напомним, Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов.

Отметим, карантинные рейды во Львове начали проверять соблюдение масочного режима на транспорте.

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ЛьвовКарантин