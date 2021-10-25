Львів можуть перевести в "червону" зону вже сьогодні

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може потрапити у "червону" зону карантину вже сьогодні. Рішення прийме державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це Садовий заявив під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Львівської міської ради .

За ніч в міські лікарні поступили 56 нових хворих, лише 6 пацієнтів було виписано, 19 людей померли, повідомив мер.

"Я думаю, що ми будемо в "червоній" зоні і будуть діяти ті обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення", - заявив Садовий.

Він повідомив, що обласна клінічна лікарня завантажена на 110%, по міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%.