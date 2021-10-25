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Львів можуть перевести в "червону" зону вже сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може потрапити у "червону" зону карантину вже сьогодні. Рішення прийме державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це Садовий заявив під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської міської ради.

За ніч в міські лікарні поступили 56 нових хворих, лише 6 пацієнтів було виписано, 19 людей померли, повідомив мер.

"Я думаю, що ми будемо в "червоній" зоні і будуть діяти ті обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення", - заявив Садовий.

Він повідомив, що обласна клінічна лікарня завантажена на 110%, по міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%.

Нагадаємо, Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів.

Зазначимо, карантинні рейди у Львові почали перевіряти дотримання масочного режиму на транспорті.

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