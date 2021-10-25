Львів можуть перевести в "червону" зону вже сьогодні

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може потрапити у "червону" зону карантину вже сьогодні. Рішення прийме державна комісія з питань ТЕБ і НС.
Про це Садовий заявив під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської міської ради.
За ніч в міські лікарні поступили 56 нових хворих, лише 6 пацієнтів було виписано, 19 людей померли, повідомив мер.
"Я думаю, що ми будемо в "червоній" зоні і будуть діяти ті обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення", - заявив Садовий.
Він повідомив, що обласна клінічна лікарня завантажена на 110%, по міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%.
Нагадаємо, Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів.
Зазначимо, карантинні рейди у Львові почали перевіряти дотримання масочного режиму на транспорті.