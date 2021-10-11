Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине: как будут работать кафе и рестораны

Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине. Мэр города Андрей Садовой рассказал, как будут работать кафе и рестораны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета Львова.
"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу", - сообщил Садовый.
По его словам, должна быть обязательная вакцинация работников заведений торговли, общепита.
У посетителей заведений общественного питания должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о отрицательном ПЦР-тесте.
"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, потому что уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. По состоянию на сегодня где-то треть населения нашего города уже провакцинирована", - сказал мэр Львова.
Напомним, Львов готовится к усилению карантина с 18 октября. Ученики 5-11 классов, а также внешкольные заведения перейдут на недельное дистанционное обучение. После этого будет неделя каникул.