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Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине: как будут работать кафе и рестораны

Автор: Анастасия Рокитна

Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине. Мэр города Андрей Садовой рассказал, как будут работать кафе и рестораны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета Львова.

"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу", - сообщил Садовый.

По его словам, должна быть обязательная вакцинация работников заведений торговли, общепита.

У посетителей заведений общественного питания должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о отрицательном ПЦР-тесте.

"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, потому что уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. По состоянию на сегодня где-то треть населения нашего города уже провакцинирована", - сказал мэр Львова.

Напомним, Львов готовится к усилению карантина с 18 октября. Ученики 5-11 классов, а также внешкольные заведения перейдут на недельное дистанционное обучение. После этого будет неделя каникул.

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