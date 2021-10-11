Львів готує нові правила для бізнесу на карантині: як будуть працювати кафе і ресторани

"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу", - повідомив Садовий.

За його словами, має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування.

У відвідувачів закладів громадського харчування мають мати або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тест.

"Це не буде запроваджено у Львові в найближчі дні, бо рівень вакцинації значно менший, ніж в інших країнах. Станом на сьогодні десь третина населення нашого міста вже провакцинована", - сказав мер Львова.