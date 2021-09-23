Во Львов доставили раненых военных для лечения и реабилитации

Во Львовский Военно-медицинский клинический центр Западного региона доставили восемь украинских военнослужащих. Четверо из них получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"Проедена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов", - отмечается в сообщении.
Военных перевезли из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре. Для эвакуации задействовали специальный самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26 "Вита".
С аэродрома во Львове раненых и больных военных доставили в медицинский центр специализированным транспортом. В учреждении они пройдут обследование для назначения курса лечения и реабилитации.
Фото: во Львов доставили раненых военных (facebook.com/Ukrmilitarymedic)