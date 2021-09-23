RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До Львова доставили поранених військових для лікування та реабілітації

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львівський Військово-медичний клінічний центр Західного регіону доставили вісім українських військовослужбовців. Четверо з них отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування медичних сил Збройних Сил України.

"Проїдена планова медична евакуація 4 поранених і 4 хворих військовослужбовців до Львова", - наголошується в повідомленні.

Військових перевезли з військово-медичного клінічного центру Східного регіону в Дніпрі. Для евакуації залучили спеціальний літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 "Віта".

З аеродрому у Львові поранених і хворих військових доставили в медичний центр спеціалізованим транспортом. В установі вони пройдуть обстеження для призначення курсу лікування та реабілітації.

Фото: до Львова доставили поранених військових (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЛьвів