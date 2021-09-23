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Во Львов доставили раненых военных для лечения и реабилитации

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Львов, Четверг 23 сентября 2021 18:55
Во Львов доставили раненых военных для лечения и реабилитации Фото: во Львов доставили раненых военных (facebook.com/Ukrmilitarymedic)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Львовский Военно-медицинский клинический центр Западного региона доставили восемь украинских военнослужащих. Четверо из них получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"Проедена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов", - отмечается в сообщении.

Военных перевезли из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре. Для эвакуации задействовали специальный самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26 "Вита".

С аэродрома во Львове раненых и больных военных доставили в медицинский центр специализированным транспортом. В учреждении они пройдут обследование для назначения курса лечения и реабилитации.

Фото: во Львов доставили раненых военных (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

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