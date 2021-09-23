До Львова доставили поранених військових для лікування та реабілітації
У Львівський Військово-медичний клінічний центр Західного регіону доставили вісім українських військовослужбовців. Четверо з них отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування медичних сил Збройних Сил України.
"Проїдена планова медична евакуація 4 поранених і 4 хворих військовослужбовців до Львова", - наголошується в повідомленні.
Військових перевезли з військово-медичного клінічного центру Східного регіону в Дніпрі. Для евакуації залучили спеціальний літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 "Віта".
З аеродрому у Львові поранених і хворих військових доставили в медичний центр спеціалізованим транспортом. В установі вони пройдуть обстеження для призначення курсу лікування та реабілітації.
Фото: до Львова доставили поранених військових (facebook.com/Ukrmilitarymedic)