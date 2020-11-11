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Львов будет оспаривать карантин выходного дня в суде

Автор: Дмитрий Левицкий

Львовский городской совет будет оспаривать в суде решение Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня. Сейчас готовится соответствующий иск в суд.

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Об этом на странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой.

По словам Садового, сейчас местная власть ожидает текст постановления правительства о карантине выходного дня.

"О дальнейших шагах сообщим, когда получим детали решения правительства", - добавил он.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня. Карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В этот период будет ограничена деятельность кафе и ресторанов и других развлекательных заведений. Работать во время карантина будут, в основном, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.

После этого в комментарии РБК-Украина Садовой заявил, что Львов не планирует соблюдать карантин выходного дня. Решение о введении новых ограничений глава города назвал "глупым".

Добавим, карантин выходного дня был введен на три недели, но его могут продлить после 30 ноября.

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