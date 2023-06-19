Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень

Компанія повідомляє, що вже більше як рік Олександр Веремеєнко, в інтересах якого діє Тетяна Мамчак, а також львівська сімʼя Іваників та пов’язані з ними особи, вчиняють дії шахрайського характеру.



"У 2022 році директору ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП" Тарасу Іваньо стало відомо про розкрадання грошових коштів вкладників, інвесторів та покупців нерухомості компанії. У зв’язку з наявною інформацією, ним невідкладно були надані відповідні відомості до правоохоронних органів", - повідомляють в компанії.

В рамках кримінального провадження (№12022141380000931 від 15.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України), шляхом проведення експертиз, було доведено розкрадання коштів Товариства на суму, що перевищує 53 млн грн. За вказаним фактом, Ірині Іваник було вручено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід.

"Олександром Веремеєнком, в інтересах якого діє Тетяна Мамчак, сім‘я Іваників та пов’язані з нею особи, було незаконно захоплено управління ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП" та призначено на посаду директора Інну Гищук, яка, відповідно до матеріалів кримінального провадження, причетна до розкрадення коштів ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП", - заявили в компанії.

В компанії також додають, що ні в Веремеєнка, ні Мамчак, ні в кого з сім‘ї Іваників та пов’язаних з ними особами, не було досвіду у введенні будівельного бізнесу, тому є підстави вважати, що "захоплення товариства відбулось виключно з метою продовження вчинення дій, що направлені на розкрадання грошових коштів, які надходять від інвесторів, вкладників та покупців нерухомості".

Нагадаємо, "БІК "РУБІКОН ГРУП" було засновано у 2015 році. Компанією було збудовано та введено в експлуатацію житлову та комерційну нерухомість у м. Львові та в Львівській області загальною площею, що перевищує 25 000,00 м2.

Серед реалізованих об'єктів житлові комплекси: Rubicon City, Rubicon Premium, Винний парк, бізнес-центр за адресою: вул. В. Липинського, 36, м. Львів, Таунхауси Rubicon Cottages, та ін.