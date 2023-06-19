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Львовский застройщик заявил о попытке рейдеров захватить имущество компании на 53 млн гривен

Фото: львовский застройщик заявил о попытке рейдеров захватить имущество компании на 53 млн гривен (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Львовская компания-застройщик "Рубикон групп" заявила, что организованная группа лиц пытается завладеть средствами и активами компании. Открыто уголовное производство, идет досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания сообщает, что уже больше года Александр Веремеенко, в интересах которого действует Татьяна Мамчак, а также львовская семья Иваников и связанные с ними лица, совершают действия мошеннического характера.

"В 2022 году директору ООО "БИК "РУБИКОН ГРУПП" Тарасу Иване стало известно о хищении денежных средств вкладчиков, инвесторов и покупателей недвижимости компании. В связи с имеющейся информацией, им безотлагательно были предоставлены соответствующие сведения в правоохранительные органы", - сообщают в компании.

В рамках уголовного производства (№12022141380000931 от 15.08.2022 по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 К. 35) проведение экспертиз, было доказано хищение средств Общества на сумму, превышающую 53 млн грн. По указанному факту, Ирине Иваник было вручено сообщение о подозрении и избрана мера пресечения.

"Александром Веремеенко, в интересах которого действует Татьяна Мамчак, семья Иваников и связанные с ней лица, было незаконно захвачено управление ООО "БИК "РУБИКОН ГРУПП" и назначено на должность директора Инну Гищук, которая, согласно материалам уголовного производства, причастна к хищению средств ООО "БИК "РУБИКОН ГРУПП", - заявили в компании.

В компании также добавляют, что ни у Веремеенко, ни Мамчака, ни у кого из семьи Иваников и связанных с ними лицами, не было опыта во введении строительного бизнеса, поэтому есть основания полагать, что "захват общества произошел исключительно с целью продолжение совершения действий, направленных на хищение денежных средств, поступающих от инвесторов, вкладчиков и покупателей недвижимости.

Напомним, "БИК "РУБИКОН ГРУПП" была основана в 2015 году. Компанией была построена и введена в эксплуатацию жилая и коммерческая недвижимость во Львове и Львовской области общей площадью, превышающей 25 000,00 м2.

Среди реализуемых объектов жилые комплексы: Rubicon City, Rubicon Premium, Винный парк, бизнес-центр по адресу: ул. В. Липинского, 36, г. Львов, Таунхаусы Rubicon Cottages и т.д.

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