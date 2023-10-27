У Львівській ОВА шукають вибухівку

"Сьогодні, 27 жовтня, близько 10:30 в канцелярію Львівської ОВА надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Станом на цю годину усіх працівників евакуювали. На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби.

Оновлення

Станом на 12:00, повідомлення про замінування Львівської ОВА не підтвердилося.

"Кінологи та інші профільні служби оглянули будівлю. Підозрілих предметів не виявили. Усі працівники адміністрації повертаються на свої робочі місця", - констатували в адміністрації.

"Мінування" об'єктів у Львові

Зазначимо, що у Львові не вперше повідомляють про "мінування". Наприклад, на початку цього року у Львові надійшло повідомлення про "масове мінування". Тоді, 10 січня, вибухівку шукали по державних та торговельних закладах. Вже 12 січня у Львові повідомили про мінування усіх шкіл. Цього ж дня шукали вибухівку у всіх школах Черкас. У всіх випадках справжню вибухівку не знайшли, а повідомлення про мінування виявилися брехливими.