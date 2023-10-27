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Во Львовской ОВА ищут взрывчатку

Фото: взрывчатку ищут в здании ОВА во Львове 27 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В здании Львовской ОВА ищут взрывчатку в пятницу, 27 октября. О возможном минировании стало известно после анонимного звонка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА.

"Сегодня, 27 октября, около 10.30 в канцелярию Львовской ОВА поступил анонимный звонок о заминировании здания администрации", - говорится в сообщении.

По состоянию на это время всех работников эвакуировали. На месте работают взрывотехники и другие профильные службы.

Обновление

По состоянию на 12:00, сообщение о заминировании Львовской ОВА не подтвердилось.

"Кинологи и прочие профильные службы осмотрели здание. Подозрительных предметов не обнаружили. Все работники администрации возвращаются на свои рабочие места", - констатировали в администрации.

"Минирование" объектов во Львове

Отметим, что во Львове не впервые сообщают о "минировании". Например, в начале этого года во Львове поступило сообщение о "массовом минировании". Тогда, 10 января,  взрывчатку искали по государственным и торговым заведениям. Уже 12 января во Львове сообщили о минировании всех школ. В этот же день искали взрывчатку и во всех школах Черкасс. В всех случаях настоящую взрывчатку не нашли, а сообщения о минировании оказались ложными.

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Львов