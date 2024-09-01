У Львівській області знайшли бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101 (фото)

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, 26 серпня російські війська атакували Україну, випустивши 127 ракет та 109 дронів. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі України у 15 областях.

Енергетики назвали обстріл безпрецедентним ударом. Зокрема, під атаку потрапила Київська ГЕС. Станція не отримала критичних пошкоджень. Більше про Київську ГЕС і що буде у разі прориву греблі - у матеріалі РБК-Україна.

Після масштабного обстрілу та пошкоджень енергетики в Україні почали знову вводити відключення світла.

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