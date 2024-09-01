Во Львовской области нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101 (фото)

Масштабный обстрел Украины

Напомним, 26 августа российские войска атаковали Украину, выпустив 127 ракет и 109 дронов. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре Украины в 15 областях.

Энергетики назвали обстрел беспрецедентным ударом. В частности, под атаку попала Киевская ГЭС. Станция не получила критических повреждений. Больше о Киевской ГЭС и что будет в случае прорыва дамбы - в материале РБК-Украина.

После масштабного обстрела и повреждений энергетики в Украине начали снова вводить отключения света.

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