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У Львівській області згоріла старовинна церква, якій понад 150 років

Субота 23 березня 2024 16:29
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У Львівській області згоріла старовинна церква, якій понад 150 років Ілюстративне фото: у Львівській області згоріла старовинна церква, якій понад 150 років (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У селі Львівської області згоріла старовинна церква, яка є пам'яткою архітектури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Львівської області.

За словами рятувальників, близько 11:00 суботи, 23 березня, вони отримали повідомлення про пожежу в селі Сможе Стрийського району. Там палала старовинна церква, якій понад 150 років.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу та охопило майже всю будівлю. Також існувала загроза перекидання полум'я на дзвіницю, яку знаходиться поруч. Під час ліквідації полум'я обвалився купол церкви.

Близько 12:14 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу, а о 12:37 - ліквідувати. В результаті пожежі церкву було повністю знищено.

Церква Святого Архангела Михаїла у селі Сможе - чинна дерев'яна церква, яка з 1979 року є пам'ятником архітектури національного значення.

Фото: у Львівській області згоріла старовинна церква, якій понад 150 років (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, 5 березня на території столичного ринку на Борщагівці сталося загоряння.

Рятувальники в коментарі РБК-Україна розповіли, що загорілися два кіоски.

Також на початку грудня минулого року у Києві почалася пожежа у котельному приміщенні будівлі СТО.

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Львів ДСНС Пожежа
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