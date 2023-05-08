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У Львівській області зареєструвались майже 240 тисяч переселенців

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Понеділок 08 травня 2023 06:57
У Львівській області зареєструвались майже 240 тисяч переселенців Фото: У Львівській області зареєстровано 237 тисяч ВПО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Львівській області зареєструвались понад 237 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 68 тисяч з них - це діти.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Як вимушено переміщені особи на Львівщині у Єдиній інформаційній базі даних зареєструвалось понад 237 тисяч осіб. З них більше ніж 68 тисяч - діти", - повідомив очільник області.

Він зазначив, що реальна кількість ВПО у Львівській області більша, бо деякі люди не реєструвались як переселенці.

Нагадаємо, що уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Також повідомлялось, що для родин переселенців на заході України збудують нове житло. Багатоквартирний будинок зведуть у Нововолинську за кошти ЄС.

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Внутрішньо переміщені особи Львівська область
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