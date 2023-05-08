У Львівській області зареєструвались майже 240 тисяч переселенців

У Львівській області зареєструвались понад 237 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 68 тисяч з них - це діти.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Як вимушено переміщені особи на Львівщині у Єдиній інформаційній базі даних зареєструвалось понад 237 тисяч осіб. З них більше ніж 68 тисяч - діти", - повідомив очільник області.

Він зазначив, що реальна кількість ВПО у Львівській області більша, бо деякі люди не реєструвались як переселенці.