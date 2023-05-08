Во Львовской области зарегистрировались около 240 тысяч переселенцев

Во Львовской области зарегистрировались более 237 тысяч внутренне перемещенных лиц. Более 68 тысяч из них - это дети.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Как вынужденно перемещенные лица во Львовской области в Единой информационной базе данных зарегистрировалось более 237 тысяч человек. Из них более 68 тысяч - дети", - сообщил глава области.

Он отметил, что реальное количество ВПЛ во Львовской области больше, потому что некоторые люди не регистрировались как переселенцы.