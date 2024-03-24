У Львівській області загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури після атаки РФ

Вогнеборці у Львівській області загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, яка виникла після російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Він наголосив, що від самого ранку і до повної ліквідації пожежі працював 61 пожежник.

"Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти", - повідомив Козицький.

Нічний обстріл

У ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

Ми писали, що у Києві лунали вибухи, ППО збила у районі столиці майже 10 ракет. У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Також окупанти вдарили по Кривому Рогу дронами - у місті понад 76 тисяч людей були без тепла.

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