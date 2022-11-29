UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області світло включають з інтервалом у 8 годині, - ОВА

Фото: у Львівській області світло включають з інтервалом о 8 годині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На Львівщині тривають аварійні відключення світла. Відучора електроенергію дають з інтервалів у 8 годині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"У Львівській області продовжуються аварійні відключення електроенергії. З учора вони відбуваються наступним чином: на 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 - подають електроенергію, потім на 8 годин знову відключають", - розповів він.

Козицький пояснив, що це вимушені заходи через дефіцит потужності в енергосистемі держави. За його словами, такі відключення відбуваються у всіх областях.

"Якщо у вас зараз є електроенергія, використовуйте її тільки при необхідності. Не включайте пилососи, мікрохвильові печі, духовки та інші потужні прилади. Так само як разом протистоїмо окупанту, так само повинні в єдності та взаєморозумінні подолати труднощі, які він створює нам", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" повідомили, що по всій країні діють екстрені відключення світла через різке зростання дефіциту потужності.

Крім того, на Львівщині значно скоротили список критичної інфраструктури, де не вимикають світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьЕлектроенергія