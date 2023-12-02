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У Львівській області без світла понад 300 населених пунктів через негоду

Фото: у Львівській області без світла понад 300 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода у Львівській області 2 грудня знеструмила 305 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За словами Козицького, через налипання мокрого снігу у Львівській області повністю знеструмлено 121 населений пункт, а частково - 184.

Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

Крім того, синоптики попереджають про погіршення погоди у Львівській області сьогодні. Козицький наголошує, що снігоочисна техніка продовжує працювати. За його словами, є ускладнень у русі на об'їзній Львова. На інших дорогах - без ускладнень, місцями є намерзання та ожеледиця.

Для транспортних засобів у Львівській області діють стоянки, де можна перечекати негоду. Перелік - за посиланням.

"Враховуючи попередження синоптиків, закликаю вас за можливості перечекати негоду вдома або ж скористатись громадським транспортом. Бережіть себе", - закликав голова ОВА.

 

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.

При цьому на півночі, центрі, заході температура повітря буде у межах від +4 до -3 градусів. А на півдні вдень очікується до +14 +16 градусів.

Також сьогодні Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

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Львівська областьНегода в Українівідключеня світлаЕлектроенергія