У Львівській області стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК

Не перший випадок

Нещодавно у мережі було поширене відео того, як у Луцьку поліцейські та ТЦК нібито незаконно затримують молоду людину.

Крім того, в Одесі чоловік чинив опір правоохоронцям і намагався вдарити палицею поліцейських та представників ТЦК та СП.

Крім того, групі чоловіків, які у липні у Ворохті напали на співробітника ТЦК, було повідомлено про підозру.

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