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У Львівській області стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК

Фото: у Львівській області стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК. Розпочате службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

"Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація", - йдеться у повідомленні.

В поліції додають, що наразі розпочате службове розслідування. Обставини встановлюються.

Не перший випадок

Нещодавно у мережі було поширене відео того, як у Луцьку поліцейські та ТЦК нібито незаконно затримують молоду людину.

Крім того, в Одесі чоловік чинив опір правоохоронцям і намагався вдарити палицею поліцейських та представників ТЦК та СП.

Крім того, групі чоловіків, які у липні у Ворохті напали на співробітника ТЦК, було повідомлено про підозру.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛьвівська областьТЦК