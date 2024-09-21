У Львівській області стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК. Розпочате службове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
"Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація", - йдеться у повідомленні.
В поліції додають, що наразі розпочате службове розслідування. Обставини встановлюються.
Нещодавно у мережі було поширене відео того, як у Луцьку поліцейські та ТЦК нібито незаконно затримують молоду людину.
Крім того, в Одесі чоловік чинив опір правоохоронцям і намагався вдарити палицею поліцейських та представників ТЦК та СП.
Крім того, групі чоловіків, які у липні у Ворохті напали на співробітника ТЦК, було повідомлено про підозру.
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