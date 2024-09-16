ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лучанин намагався втекти від ТЦК та вдарити поліцейського ногами: коментар правоохоронців

Понеділок 16 вересня 2024 19:55
UA EN RU
Лучанин намагався втекти від ТЦК та вдарити поліцейського ногами: коментар правоохоронців Фото: ТЦК та СП (facebook.com volynarmy)
Автор: Ніна Єланська

Нещодавно у мережі було поширено відео того, як у Луцьку поліцейські, а також працівники ТЦК та СП нібито незаконно затримують молодого чоловіка.

Ситуацію прокоментували правоохоронці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

Стало відомо, що у суботу, 14 вересня, близько 11:00 ранку поліцейські Луцького РУП спільно із військовслужбовцями РТЦК та СП на вулиці Клима Савура зупинили молодого чоловіка, щоб перевірити військово-облікові дані.

Під час перевірки 22-річний лучанин не лише категорично відмовився надати свої документи, що посвідчують особу, але й намагався втекти та штовхався. Він не збирався виконувати законної вимоги працівника поліції.

Правопорушника було затримано, однак під час цього процесу він чинив фізичний супротив, а саме пручався та намагався вдарити поліцейського ногами.

Правоохоронці зазначили, що наразі правопорушник знаходиться у відділені Луцького РУП. На нього було складено адміністративний протокол ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Перевірка документів військовозобов'язаних громадян України

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаним громадянам необхідно показати на вимогу уповноваженої особи (поліції або представника ТЦК та СП) свої документи, що посвідчують особу, зокрема й військово-облікові документи. Перелік документів, які можуть перевіряти, можна дізнатися у статті РБК-Україна.

Також відомо, що перевірка документів здійснюється у громадських місцях. Вона також відбувається на блокпостах.

Хто може вручати повістки та що змінює новий закон про мобілізацію, читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк ТЦК Поліцейські
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією