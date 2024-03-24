У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури: виникла пожежа

Атака росіян по Україні 24 березня

Росіяни запустили Україною безпілотники "Шахеди". Загроза поширювалася на західні регіони України.

Пізніше злетіли 14 бортів ТУ-95МС - носії крилатих ракет та загроза поширилася по всій території України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу мешканців Львова та області.

Раніше писали, що під час масштабної повітряної тривоги у Львові були вибухи. Голова Львівської ОВА повідомив про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .