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У Львівській області працювали сили ППО

Неділя 24 березня 2024 05:25
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У Львівській області працювали сили ППО Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Львівській області працюють сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 24 березня. Місцеві паблики повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу для мешканців Львова та області.

Зазначається, що крилаті ракети переважно рухаються у напрямку Стрия з боку Волинської області.

Атака росіян у ніч із 23 на 24 березня

Російські війська в ніч із 23 на 24 березня запустили кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" із північного та південного напрямів. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу атаки дронів попереджали мешканців південних та центральних регіонів, пізніше загроза поширилася і на західні області.

Раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухи, після яких у деяких районах міста спостерігалися перебої зі світлом та водопостачанням.

Пізніше стало відомо про пуск ракет із бомбардувальників Ту-95. Вибухи було чути у Києві, а також Київській та Хмельницькій областях.

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