Во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен

Фото: пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен (facebook.com/DPSUkraine)

В пункте пропуска "Нижанковичи" во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике автомобиля 61 золотой слиток. Ориентировочная стоимость изъятого - 6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Нижанковичи", что во Львовской области, пограничники обнаружили 1,5 кг золота, спрятанного в подлокотнике автомобиля "Тойота"", - говорится в сообщении. Отмечается, что 37-летняя дончанка и 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение 61 слитка с пробой 999 и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золото. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 6 млн гривен. По факту обнаружения направлено сообщение в БЭБ Украины. Фото: пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен (facebook.com/DPSUkraine)