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Во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен

Львовская область, Четверг 02 января 2025 21:01
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Во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен Фото: пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Нижанковичи" во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике автомобиля 61 золотой слиток. Ориентировочная стоимость изъятого - 6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Нижанковичи", что во Львовской области, пограничники обнаружили 1,5 кг золота, спрятанного в подлокотнике автомобиля "Тойота"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летняя дончанка и 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение 61 слитка с пробой 999 и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золото.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 6 млн гривен. По факту обнаружения направлено сообщение в БЭБ Украины.

Фото: пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, ранее мы сообщали, что украинка "забыла" задекларировать ввезенные украшения. Пограничники во время проверки обнаружили коммерческую партию украшений на миллионы гривен.

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Львовская область ДПСУ Контрабанда Пограничники
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