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У Львівській області поліклініки та котельні виключили з переліку критичних об'єктів

Фото: у Львівській області можливі 8-годинні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівській області значно скоротили перелік критичної інфраструктури, де не вимикають світло. Крім того, у регіоні вводять 8-годинні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

За його словами, у Львівській області діють аварійні відключення світла, тому раніше опубліковані графіки не працюють. Через важку ситуацію з переліку критичної інфраструктури вилучили поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи. Ці об'єкти тепер підпадають під відключення.

"Електроенергію відключатимуть орієнтовно на 8 годин, далі на 4 години її повернуть, опісля - знову відключать на 8 годин. Це вимушені заходи через дефіцит потужності в системі", - пояснив Козицький.

Водночас очільник області закликав жителів заощаджувати електроенергію і е не використовувати порохотяги, мікрохвильовки, кавоварки, посудомийні машини та інші потужні прилади.

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" повідомили, що по всій країні діють екстрені відключення світла через різке зростання дефіциту потужності.

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Львівська областьвідключеня світлаЕлектроенергія