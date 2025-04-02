У Львівській області підвищують безпеку адмінбудівель: що сталося

У Львівській області через загрозу диверсій, організованих спецслужбами Російської Федерації (РФ), підвищать заходи безпеки поблизу адміністративних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Львівської області.

"У звʼязку із загрозою диверсій, організованих спецслужбами Росії на території України, поліцейські Львівської області посилили заходи безпеки поблизу адміністративних будівель, які є пріоритетними обʼєктами ворожих атак. Правоохоронці перевіряють підозрілих осіб та транспортні засоби на предмет виявлення вибухових пристроїв та запобіганню іншим загрозам", - пише поліція Львівської області.

Зазначається, що, окрім того, також посилені заходи з охорони публічного порядку.

Затримано зрадників, які готували теракт

Як пише поліція Львівської області, 31 березня, на проспекті Червоної Калини поблизу будівлі районного відділу поліції правоохоронці помітили чоловіка та жінку, які поводились підозріло. Під час перевірки речей поліція виявила у них саморобний вибуховий пристрій.

Однією з затриманих виявилась 22-річна мешканка Києва, яку завербували ворожі спецслужби. Вона прибула до Львова для підготовки теракту проти правоохоронців.

Обидвом затриманим загрожує довічне.