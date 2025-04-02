Во Львовской области повышают безопасность админзданий: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Львовской области.

"В связи с угрозой диверсий, организованных спецслужбами России на территории Украины, полицейские Львовской области усилили меры безопасности вблизи административных зданий, которые являются приоритетными объектами вражеских атак. Правоохранители проверяют подозрительных лиц и транспортные средства на предмет выявления взрывных устройств и предотвращения других угроз", - пишет полиция Львовской области.

Отмечается, что, кроме того, также усилены меры по охране общественного порядка.

Задержаны предатели, которые готовили теракт

Как пишет полиция Львовской области, 31 марта, на проспекте Красной Калины возле здания районного отдела полиции правоохранители заметили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. Во время проверки вещей полиция обнаружила у них самодельное взрывное устройство.

Одной из задержанных оказалась 22-летняя жительница Киева, которую завербовали вражеские спецслужбы. Она прибыла во Львов для подготовки теракта против правоохранителей.

Обоим задержанным грозит пожизненное.