У Львівській області перевірятимуть документи у всіх військовозобов'язаних: наказ ОВА

У документі про перевірку документів йдеться, що представники "військкомів" спільно з правоохоронцями уповноважені проводити такі перевірки у всіх мешканців регіону призовного віку під час дії воєнного стану в Україні.

Які документи перевірятимуть

Як сказано у наказі, всі військовозобов'язані у Львівській області повинні мати при собі:

документи, що засвідчують особу (паспорт),

документи про прописку,

військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Рішення Ради оборони Львівщини

У наказі зазначається, що таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони Львівської області 17 листопада, а видав представник ОВА 20 листопада.

Грень додав, що контроль за відповідним наказом він залишає за собою.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що загальна мобілізація - це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов'язок.

Комплектування бойових військових частин насамперед проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО/ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов'язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військову службу на першому етапі направляють для здійснення професійної підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нещодавно загальну мобілізацію знову продовжили до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді наразі працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочення та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.

Додамо, що під час мобілізації в Україні призову на службу не підлягають ті, хто виховує трьох дітей. До цієї категорії належать також ті, на утриманні яких перебувають діти від попереднього шлюбу дружини. Ми писали, які законні підстави звільнення зі служби чинного військового.

Також юрист пояснила в коментарі РБК-Україна, чи мобілізують чоловіка у ЗСУ, якщо сім'я чекає на третю дитину. Додамо, перед цим адвокат у коментарі виданню розповів, чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 і після 60 років, та надав список обставин.