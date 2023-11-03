Чи мобілізують чоловіка до ЗСУ, якщо родина чекає на третю дитину: пояснення юриста

Під час мобілізації в Україні призову на службу не підлягають ті, хто виховує трьох дітей. До цієї категорії відносяться також ті, на утриманні у кого перебувають діти від попереднього шлюбу дружини. Але за певних обставин.

А чи підлягають призову на військову службу ті, у кого має народитися третя дитина, у коментарі для РБК-Україна пояснила юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, говорить Тетяна Козян.

"Причому це не обов’язково можуть бути біологічні діти, це може бути, наприклад, діти від попереднього шлюбу дружини. Це можливо у випадку, якщо їхній батько не сплачує аліменти, або є померлим чи безвісно зниклим. Тобто значення має саме факт утримання дітей", – зауважує вона.

Отже, чинним законодавством встановлена доволі демократична процедура відстрочки від призову багатодітного батька. Для цього достатньо подати відповідну заяву та надати усі підтверджуючі документи, додає фахівець.

Згідно до статті 84 Сімейного кодексу, дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності, однак ще ненароджена дитина не може бути на утриманні батька чи матері.

"Тобто виходить, що саме вагітна дружина перебуває на утриманні чоловіка, а не дитина яку вона виношує. Отже, якщо третя дитина ще не народилась, то це не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації", – пояснює юристка компанії "Приходько та партнери".

Крім того, у вже діючих військовослужбовців нерідко змінюються обставини, в тому числі й сімейні, що дають право на звільнення від військової служби. Про те, які саме обставини можуть стати підставами для звільнення з лав ЗСУ, розповімо у наступній публкації.