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У Львівській області незаконно приватизували злітну смугу

Фото: у одному з сіл Львівського району злітна смуга незаконно перейшла у приватну власність (unsplash com)
Автор: Олена Черкасець

Колишнього державного реєстратора у Львівській області підозрюють у несанкціонованій зміні інформацію, що призвело до незаконної приватизації злітної смуги аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, з державної комунальної власності фактично вибув колишній аеродром, що знаходиться в одному із сіл Львівського району. На незаконно приватизований об’єкт суд наклав арешт.

Наразі підозрюваному повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 КК України).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему незаконної передачі керівниками "Електронмаш" майна підприємства своїм родичам.

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ЛьвівКримінальне провадження