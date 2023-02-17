Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу

Бывший государственный регистратор во Львовской области подозревают в несанкционированном изменении информацию, что привело к незаконной приватизации взлетной полосы аэродрома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.
"По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.
Как следствие, из государственной коммунальной собственности фактически выбыл бывший аэродром, находящийся в одном из сел Львовского района. На незаконно приватизированный объект суд наложил арест.
Подозреваемому доложено о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 362 УК Украины).
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему незаконной передачи руководителями " Электронмаш " имущества предприятия своим родственникам.
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