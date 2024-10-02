У Львівській області невідомий обстріляв автомобіль

Нагадаємо, що нещодавно стрілянина сталась у Кривому Розі. Тоді невідомі обстріляли автомобіль. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

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