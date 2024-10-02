Во Львовской области неизвестный обстрелял автомобиль

Напомним, что недавно стрельба произошла в Кривом Роге. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль. Огнестрельные ранения получили двое мужчин, их госпитализировали.

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