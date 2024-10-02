Во Львовской области неизвестный обстрелял автомобиль

Во Львовской области неизвестный открыл огонь по автомобилю. Правоохранители устанавливают причины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ Varta1.
По данным издания, сегодня, 2 октября, в городе Шептицкой Львовской области произошла стрельба.
Известно, что неизвестный открыл огонь по автомобилю.
Фото: стрельба во Львове (t.me/blacknews_rus)
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно стрельба произошла в Кривом Роге. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль. Огнестрельные ранения получили двое мужчин, их госпитализировали.
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