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Во Львовской области неизвестный обстрелял автомобиль

Фото: во Львовской области неизвестный открыл огонь по авто (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Во Львовской области неизвестный открыл огонь по автомобилю. Правоохранители устанавливают причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ Varta1.

По данным издания, сегодня, 2 октября, в городе Шептицкой Львовской области произошла стрельба.

Известно, что неизвестный открыл огонь по автомобилю.

Фото: стрельба во Львове (t.me/blacknews_rus)

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно стрельба произошла в Кривом Роге. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль. Огнестрельные ранения получили двое мужчин, их госпитализировали.

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