У Львівській області можливі додаткові відключення світла: в ОВА пояснили причину

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Жителі Львівської області, на території нашої області зросло споживання електроенергії, тому можливі відключення не тільки у тих, чия група у графіку позначена помаранчевим кольором, але і у тих, хто зараз у білих клітинках", - пише Козицький.

Голова ОВА закликає містян не використовувати надмірно електроенергію та вмикати не потрібні пристрої.

"Коли ситуація в енергосистемі стане кращою і буде можливість подати живлення на довший період, енергетики це зроблять", - додав голова ОВА.

Фото: графіки відключення світла у Львові (t.me/kozytskyy_maksym_official)